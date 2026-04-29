Жителям Туапсе рекомендовали не выходить на улицу из-за бензола в воздухе
Жителям Туапсе следует ограничить пребывание на улице на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). С такой рекомендацией выступили в оперативном штабе Краснодарского края. В воздухе превышена концентрация бензола.
Также рекомендовано:
не открывать окна в помещениях,
проводить влажную уборку помещений,
отказаться от контактных линз,
промывать нос, глаза и горло,
отказаться от курения,
при необходимости выхода на улицу использовать маски.
При симптомах острого заболевания, недомогания, появления одышки, кашля, а также обострения хронических болезней следует обратиться в медучреждение, говорится в сообщении.
При этом оперштаб отмечает, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего пожара.
Возгорание на НПЗ в Туапсе произошло в конце апреля после удара украинских беспилотников. На фоне этого 28 апреля власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня из-за последствий атаки украинских дронов на НПЗ в Туапсе. Из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу, также сообщалось о разливе мазута в море в этом районе.
По поручению президента в город прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он сообщил, что утечек нефти на поврежденном объекте в настоящее время не происходит.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил президенту Владимиру Путину, что серьезных угроз в Туапсе нет. При этом Путин отмечал, что украинские удары по энергообъектам в регионе потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия.
В Кремле заявляли, что ликвидация последствий разлива нефти в Туапсе продолжается, поэтому преждевременно давать «какие-то оценки» не следует.