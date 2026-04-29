Жителям Туапсе рекомендовали не выходить на улицу из-за бензола в воздухе

Возгорание на НПЗ в Туапсе произошло в конце апреля после удара украинских беспилотников. На фоне этого 28 апреля власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня из-за последствий атаки украинских дронов на НПЗ в Туапсе. Из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу, также сообщалось о разливе мазута в море в этом районе.