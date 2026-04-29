CNY Бирж.10,936-0,4%ARSA7,95-0,25%VEON-RX65,3-3,83%IMOEX2 645,45-1,9%RTSI1 115,91-1,88%RGBI119,49+0,15%RGBITR779,11+0,17%
Главная / Общество /

Жителям Туапсе рекомендовали не выходить на улицу из-за бензола в воздухе

Ведомости

Жителям Туапсе следует ограничить пребывание на улице на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). С такой рекомендацией выступили в оперативном штабе Краснодарского края. В воздухе превышена концентрация бензола.

Также рекомендовано:

  • не открывать окна в помещениях,

  • проводить влажную уборку помещений,

  • отказаться от контактных линз,

  • промывать нос, глаза и горло,

  • отказаться от курения,

  • при необходимости выхода на улицу использовать маски.

При симптомах острого заболевания, недомогания, появления одышки, кашля, а также обострения хронических болезней следует обратиться в медучреждение, говорится в сообщении.

При этом оперштаб отмечает, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего пожара.

Возгорание на НПЗ в Туапсе произошло в конце апреля после удара украинских беспилотников. На фоне этого 28 апреля власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня из-за последствий атаки украинских дронов на НПЗ в Туапсе. Из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу, также сообщалось о разливе мазута в море в этом районе.

По поручению президента в город прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он сообщил, что утечек нефти на поврежденном объекте в настоящее время не происходит.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил президенту Владимиру Путину, что серьезных угроз в Туапсе нет. При этом Путин отмечал, что украинские удары по энергообъектам в регионе потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия.

В Кремле заявляли, что ликвидация последствий разлива нефти в Туапсе продолжается, поэтому преждевременно давать «какие-то оценки» не следует.

