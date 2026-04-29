Песков: ликвидация последствий разлива нефти в Туапсе продолжается
Российские власти ведут «напряженную работу» по ликвидации последствий разлива нефти с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после удара ВСУ в Туапсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент», – сказал он.
Песков призвал преждевременно не давать «какие-то оценки» вокруг повреждения НПЗ когда ведется «большая, напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни людей». Он отметил, что все это является следствием ударов дронов ВСУ.
«Хочу напомнить, что эта нефть предназначалась для экспорта, для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам», – добавил он.
28 апреля власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня из-за последствий атаки украинских дронов на НПЗ в Туапсе. Из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Также сообщалось о разливе мазута в море в этом районе.