В Туапсе введен режим ЧС регионального уровня

В Туапсе введен режим ЧС регионального уровняВласти приняли решение из-за последствий атаки на НПЗ
В Туапсинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Он начал действовать в Туапсе по поручению губернатора Владимира Кондратьева.
Глава региона отмечал, что ситуация в Туапсе непростая, но находится на контроле. Он рассказал, что прибыл в город и на месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки беспилотников. Кондратьев подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья людей.
В ночь на 28 апреля Туапсе повторно подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей.
Глава МЧС Александр Куренков направится в Туапсе для контроля за ходом работ по ликвидации последствий по поручению президента Владимира Путина.