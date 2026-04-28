Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,973+0,31%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,46-0,77%RTSI1 141,81-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Главная / Политика /

Путин отправил главу МЧС в Туапсе для контроля тушения пожаров

По словам Пескова, нефть на атакованных НПЗ предназначалась для экспорта
Ведомости

Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента РФ Владимира Путина направится в Туапсе для контроля за ходом работ по ликвидации последствий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что удары ВСУ пришлись на нефтехранилища, ресурсы в которых были необходимы для экспортных операций. По словам Пескова, такие действия наращивают дефицит нефти на мировых рынках, которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.

28 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что группировка специалистов, задействованных в ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе, увеличилась до 360 человек. В процессе также задействовано 60 единиц техники. По данным оперштаба, специалисты уже собрали и вывезли 7270 куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. 24 апреля стало известно, что возгорание полностью ликвидировали. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. В регионе фиксируется превышенная в два-три раза концентрация бензола, ксилола и сажи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её