Путин отправил главу МЧС в Туапсе для контроля тушения пожаров

Он подчеркнул, что удары ВСУ пришлись на нефтехранилища, ресурсы в которых были необходимы для экспортных операций. По словам Пескова, такие действия наращивают дефицит нефти на мировых рынках, которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.