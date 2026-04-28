С разливом нефтепродуктов в Туапсе борются 360 человек

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки БПЛА. 24 апреля заявляли, что возгорание полностью ликвидировали. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.