С разливом нефтепродуктов в Туапсе борются 360 человек
Группировка специалистов, задействованных в ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе, увеличилась до 360 человек. Задействовано 60 единиц техники, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
К 28 апреля всего собрали и вывезли 7270 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Нефтепродукты собирают в специальные контейнеры, рассказали в оперштабе.
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся на трех основных участках. На территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе устроили нефтеловушку и заградительную дамбу, а в устье обустроили каскадные боновые заграждения и еще одну нефтеловушку.
На береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря выставили боновые заграждения протяженностью в километр. Мониторинг моря ведется круглосуточно с привлечением пяти судов Морспасслужбы.
Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки БПЛА. 24 апреля заявляли, что возгорание полностью ликвидировали. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.
28 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей близлежащих домов эвакуировали.