Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,973+0,31%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,96-0,75%RTSI1 142,02-0,75%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Главная / Общество /

С разливом нефтепродуктов в Туапсе борются 360 человек

Ведомости

Группировка специалистов, задействованных в ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе, увеличилась до 360 человек. Задействовано 60 единиц техники, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

К 28 апреля всего собрали и вывезли 7270 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Нефтепродукты собирают в специальные контейнеры, рассказали в оперштабе.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся на трех основных участках. На территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе устроили нефтеловушку и заградительную дамбу, а в устье обустроили каскадные боновые заграждения и еще одну нефтеловушку.

На береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря выставили боновые заграждения протяженностью в километр. Мониторинг моря ведется круглосуточно с привлечением пяти судов Морспасслужбы.

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки БПЛА. 24 апреля заявляли, что возгорание полностью ликвидировали. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.

28 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её