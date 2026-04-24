В Туапсе потушили пожар на территории морского терминала
На территории морского терминала в Туапсе полностью потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников ВСУ 20 апреля. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем», – написал он.
По словам Кондратьева, власти продолжают мониторить состояние морской акватории вблизи Туапсе. Роспотребнадзор также берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.
Возгорание началось ночью 20 апреля. В результате ударов украинских БПЛА тогда пострадали три человека, один из них погиб. 16 апреля в Туапсе вводили режим ЧС после первого возгорания на морском терминале, из-за которого в реку попали нефтепродукты. Позже стало известно, что они частично оказались в акватории Черного моря и на береговой линии.