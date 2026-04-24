Нефтепродукты из реки в Туапсе частично попали в Черное море

22 апреля в оперштабе Кубани сообщили, что вместе с осадками в Туапсе выпали продукты горения и в ряде микрорайонов образовался черный налет. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах концентрации бензола, ксилола и сажи превышали норму в два-три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.