Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM6,661-0,49%CNY Бирж.11,02-0,46%IMOEX2 743,33-1,01%RTSI1 154,82-1,01%RGBI119,99-0,67%RGBITR781,08-0,63%
Главная / Общество /

Нефтепродукты из реки в Туапсе частично попали в Черное море

Ведомости

Нефтепродукты из реки в Туапсе частично попали в акваторию Черного моря и на береговую линию. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Из-за проливных дождей вода в реке Туапсе поднялась, и нефтепродукты перелились через боновые заграждения. Замглавы региона Дмитрий Маслов провел заседание оперштаба по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Ниже по течению в русле реки был организован сбор нефтепродуктов, частично попавших в акваторию моря и на береговую линию.

Пожарным удалось локализовать пожар на терминале в Туапсе

Общество

Устранением последствий разлива нефтепродуктов занимаются 66 человек и 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.

16 апреля в Туапсе ввели режим ЧС после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар начался из-за атаки украинских беспилотников. В ночь на 20 апреля Туапсе также подвергся атаке БПЛА. Была повреждена транспортная инфраструктура в порту Туапсе. Погиб человек.

22 апреля в оперштабе Кубани сообщили, что вместе с осадками в Туапсе выпали продукты горения и в ряде микрорайонов образовался черный налет. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах концентрации бензола, ксилола и сажи превышали норму в два-три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.

