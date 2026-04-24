Нефтепродукты из реки в Туапсе частично попали в Черное море
Нефтепродукты из реки в Туапсе частично попали в акваторию Черного моря и на береговую линию. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.
Из-за проливных дождей вода в реке Туапсе поднялась, и нефтепродукты перелились через боновые заграждения. Замглавы региона Дмитрий Маслов провел заседание оперштаба по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
Ниже по течению в русле реки был организован сбор нефтепродуктов, частично попавших в акваторию моря и на береговую линию.
Устранением последствий разлива нефтепродуктов занимаются 66 человек и 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
16 апреля в Туапсе ввели режим ЧС после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар начался из-за атаки украинских беспилотников. В ночь на 20 апреля Туапсе также подвергся атаке БПЛА. Была повреждена транспортная инфраструктура в порту Туапсе. Погиб человек.
22 апреля в оперштабе Кубани сообщили, что вместе с осадками в Туапсе выпали продукты горения и в ряде микрорайонов образовался черный налет. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах концентрации бензола, ксилола и сажи превышали норму в два-три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.