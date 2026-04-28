Главная / Общество /

В Туапсе объявили эвакуацию домов рядом с горящим НПЗ

В Туапсе после падения обломков беспилотников произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей близлежащих домов эвакуируют, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, на месте пожара работают 164 человека и 46 единиц спецтехники, группировку планируют усилить.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко уточнил, что эвакуация проводится в целях безопасности жителей, проживающих рядом с НПЗ. Пункт временного размещения развернут на базе школы №6.

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 186 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и Черным морем.

20 апреля в Туапсе после атаки БПЛА произошел масштабный пожар на морском терминале. Возгорание полностью ликвидировали лишь 24 апреля. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет. Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в два–три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.

