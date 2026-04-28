В Туапсе объявили эвакуацию домов рядом с горящим НПЗ

20 апреля в Туапсе после атаки БПЛА произошел масштабный пожар на морском терминале. Возгорание полностью ликвидировали лишь 24 апреля. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет. Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в два–три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.