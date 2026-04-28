В Туапсе на горящем НПЗ произошел выброс нефтепродуктов с разливом на дорогу

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. После этого на территории города с дождями (организация признана нежелательной на территории РФ) выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ.