В Туапсе на горящем НПЗ произошел выброс нефтепродуктов с разливом на дорогу
В Туапсе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара на горящем в результате атаки украинских БПЛА нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин. Заявление опубликовано в Telegram-канале губернатора региона Вениамина Кондратьева.
«Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара №3, в результате чего горючее – нефть перекинулась на дорогу, повреждены насколько автомобилей», – сказал Клушин.
28 апреля глава Туапсе Сергей Бойко сообщил, что в муниципальном округе временно прекращена подача воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения насосной станции, которая расположена на территории атакованного НПЗ. Такая же ситуация наблюдается в Шепсинском сельском округе.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МЧС Александр Куренков направится в Туапсе для контроля за ходом работ по ликвидации последствий по поручению российского лидера Владимира Путина.
Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. После этого на территории города с дождями (организация признана нежелательной на территории РФ) выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ.