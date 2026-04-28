Из-за пожара на НПЗ в Туапсе частично прекращена подача воды
В Туапсе и Шепсинском сельском округе временно прекращена подача воды. Это произошло из-за выхода из строя системы энергоснабжения насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
«В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды. До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расставлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», – написал глава в Telegram.
Пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. 24 апреля возгорание полностью ликвидировали. После украинских ударов часть нефтепродуктов попала в реку, в море образовалось пятно мазута, а в городе пролил черный дождь: вместе с осадками выпали продукты горения. В нескольких микрорайонов образовался черный налет. В регионе фиксируется превышенная в два–три раза концентрация бензола, ксилола и сажи.
В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ.
Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента РФ Владимира Путина направится в Туапсе для контроля за ходом работ по ликвидации последствий. Власти увеличили группировку спасателей.