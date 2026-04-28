Кондратьев назвал ситуацию в Туапсе непростой, но контролируемой
Ситуация в Туапсе непростая, но контролируемая, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что прибыл в город и на месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки беспилотников. По его словам, приоритетной является задача сохранить жизни и здоровье людей.
«Сделаем все, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия», – подчеркнул он.
В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Глава муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что из-за выхода из строя системы энергоснабжения насосной станции, расположенной на территории НПЗ, в Туапсе и Шепсинском сельском округе временно прекращена подача воды.