Глава МЧС заявил об отсутствии утечек нефти с НПЗ в Туапсе

Утечек нефти с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе в настоящее время не происходит, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Сразу хочу сказать, что все остановлено и сейчас излияний не происходит», – сказал он (цитата по «Известиям»).

По словам министра, часть нефтепродуктов ранее попала в акваторию и распространилась на участке в районе реки Туапсе. Для ликвидации последствий 29 апреля в город прибудет сводная группировка из 40 водолазов из различных регионов, включая подразделения «Кубаньспаса».

В настоящее время на месте работают спасательные силы из Ростовской области, Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края.

Кондратьев доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе

Политика / Власть

Куренков добавил, что при необходимости группировка будет усилена. «Если задумываться о том, что возможны какие-то осложнения, то мы на всякий случай силы наращиваем. В ближайшее время будут переброшены боновые заграждения», – отметил он.

В ночь на 28 апреля Туапсе повторно подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей.

В тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ввести в Туапсинском муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

