Пожар на НПЗ в Туапсе после атаки дронов полностью потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки беспилотников ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что работы по тушению были тяжелейшими, и поблагодарил всех участников. «Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее», – сказал Кондратьев.
В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, в результате чего на территории НПЗ начался пожар. Жителей близлежащих к промышленной зоне домов эвакуировали, позже в городе ввели режим ЧС регионального уровня.
29 апреля сообщалось о локализации возгорания. В ликвидации последствий участвовали 312 человек и 73 единицы техники, включая силы МЧС.
Оперштаб Краснодарского края на фоне пожара рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать средства защиты органов дыхания. Также жителям советовали отказаться от курения и контактных линз, промывать нос, глаза и горло. По данным Роспотребнадзора на 29 апреля, рисков для здоровья населения в Туапсе не выявлено.