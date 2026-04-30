PLZL2 109+1,92%CNY Бирж.10,979+0,61%IMOEX2 669,88+1,14%RTSI1 123,21+1,14%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,38+0,18%
Пожар на НПЗ в Туапсе после атаки дронов полностью потушен

Ведомости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки беспилотников ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что работы по тушению были тяжелейшими, и поблагодарил всех участников. «Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее», – сказал Кондратьев.

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, в результате чего на территории НПЗ начался пожар. Жителей близлежащих к промышленной зоне домов эвакуировали, позже в городе ввели режим ЧС регионального уровня.

29 апреля сообщалось о локализации возгорания. В ликвидации последствий участвовали 312 человек и 73 единицы техники, включая силы МЧС.

Оперштаб Краснодарского края на фоне пожара рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать средства защиты органов дыхания. Также жителям советовали отказаться от курения и контактных линз, промывать нос, глаза и горло. По данным Роспотребнадзора на 29 апреля, рисков для здоровья населения в Туапсе не выявлено.

