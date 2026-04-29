Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовано
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
В ликвидации последствий участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от МЧС России, добавили в оперштабе.
В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В результате на территории туапсинского НПЗ произошел пожар. Жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны рядом с заводом, эвакуировали.
Глава Туапсе Сергей Бойко сообщил, что в муниципальном округе временно прекращена подача воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения насосной станции, которая расположена на территории атакованного НПЗ. Такая же ситуация наблюдается в Шепсинском сельском округе.