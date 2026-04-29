Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовано

Глава Туапсе Сергей Бойко сообщил, что в муниципальном округе временно прекращена подача воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения насосной станции, которая расположена на территории атакованного НПЗ. Такая же ситуация наблюдается в Шепсинском сельском округе.