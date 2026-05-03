На подлете к Москве сбит пятый БПЛА
Силы ПВО сбили пятый БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил мэр столицы.
Ночью и рано утром система ПВО отразила атаку четырех беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. В 00:24 мск был сбит первый дрон, второй – в 03:18, еще три дрона были сбиты утром.
В 9:50 в аэропорту «Внуково» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
В ночь на 3 мая силы ПВО сбили 334 украинских БПЛА над 16 регионами России. Массированную атаку отразили в Ленобласти.
2 мая 77-летний мужчина погиб в результате падения обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского муниципального округа Московской области.