На подлете к Москве сбит пятый БПЛА

Ведомости

Силы ПВО сбили пятый БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил мэр столицы.

Ночью и рано утром система ПВО отразила атаку четырех беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. В 00:24 мск был сбит первый дрон, второй – в 03:18, еще три дрона были сбиты утром.

В 9:50 в аэропорту «Внуково» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

В ночь на 3 мая силы ПВО сбили 334 украинских БПЛА над 16 регионами России. Массированную атаку отразили в Ленобласти.

2 мая 77-летний мужчина погиб в результате падения обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского муниципального округа Московской области.

