Что известно об атаке свыше 300 украинских дронов на Россию

Как сообщает Росавиация, в «Пулково» в 2:20 мск ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в 8:14 их сняли. На фоне атаки БПЛА утром фиксируются сбои в расписании. По информации пресс-службы аэропорта, на 9:00 на вылет было задержано 42 рейса – время ожидания превышает два часа. Еще четыре рейса отменили. В «Пулково» ожидают прибытия пяти бортов с запасных аэродромов.