Главная / Политика /

Что известно об атаке свыше 300 украинских дронов на Россию

В Ленобласти загорелся порт, в регионах есть раненые
Ася Султанова
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили 334 украинских БПЛА над 16 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Массированную атаку отразили в Ленобласти. Число сбитых БПЛА к утру превысило 60, заявил губернатор Александр Дрозденко. Главной целью стал морской торговый порт Приморск. Здесь в результате атаки произошел пожар. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано.

Как сообщает Росавиация, в «Пулково» в 2:20 мск ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в 8:14 их сняли. На фоне атаки БПЛА утром фиксируются сбои в расписании. По информации пресс-службы аэропорта, на 9:00 на вылет было задержано 42 рейса – время ожидания превышает два часа. Еще четыре рейса отменили. В «Пулково» ожидают прибытия пяти бортов с запасных аэродромов.

С вечера 2 мая российские аэропорты вводили также ограничения на рейсы над Нижним Новгородом, Пензой, Геленджиком, Сочи, Костромой, Псковом и Москвой («Шереметьево» и «Внуково»).

Над Смоленской областью был сбит 21 украинский беспилотник. Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, в результате атаки обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. Ранения получили двое взрослых и один ребенок. Мужчина в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, женщина и ребенок в удовлетворительном состоянии. Они находятся на амбулаторном лечении.

В Подмосковье в результате падения обломков дрона погиб пенсионер

Политика / Армия и спецслужбы

В селе Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал трактор. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате ударов беспилотников в Грайвороне повреждения получили три частных дома и три легковых автомобиля. Еще в нескольких населенных пунктах были повреждены дома и машины. В селе Рождественка огонь уничтожил два частных дома. Ночью в селе Косилово от атак трех FPV-дронов был поврежден ангар на территории предприятия.

С ночи идет атака на Московский регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 00:24 мск было сбито четыре БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. Во «Внуково» пока действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

В Воронежской области было сбито 14 БПЛА. По данным главы региона Александра Гусева, обошлось без жертв. В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на одном из местных предприятий – пожар оперативно ликвидировали. В одном из населенных пунктов района выбиты окна в частном доме, а также в 18 квартирах двухэтажного многоквартирного здания. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

