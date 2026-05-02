В Подмосковье в результате падения обломков дрона погиб пенсионер

В Подмосковье в результате падения обломков дрона погиб пенсионерРегион атаковали семь беспилотников
Один человек погиб в результате падения обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского муниципального округа Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Погибшему мужчине было 77 лет. Воробьев пообещал оказать всю необходимую помощь его семье.
Губернатор уточнил, что силы ПВО сбили над Московской областью шесть дронов – над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ. Экстренные службы прибыли на места падения обломков.
2 мая в период с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 146 дронов над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями и Московским регионом.
В ночь на воскресенье произошла крупнейшая атака БПЛА: было сбито 215 беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью, также по региону наносились удары артиллерией.