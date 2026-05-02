Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,1+0,31%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Подмосковье в результате падения обломков дрона погиб пенсионер

Регион атаковали семь беспилотников
Ведомости

Один человек погиб в результате падения обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского муниципального округа Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Погибшему мужчине было 77 лет. Воробьев пообещал оказать всю необходимую помощь его семье.

Губернатор уточнил, что силы ПВО сбили над Московской областью шесть дронов – над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ. Экстренные службы прибыли на места падения обломков.

2 мая в период с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 146 дронов над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями и Московским регионом.

В ночь на воскресенье произошла крупнейшая атака БПЛА: было сбито 215 беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью, также по региону наносились удары артиллерией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её