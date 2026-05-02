Главная / Политика /

Российские силы ПВО за шесть часов сбили 146 БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили 146 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны в Max.

Атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями и Московским регионом.

Над Запорожской областью за прошедшие сутки ликвидировали пять украинских беспилотников самолетного типа и 12 FPV-дронов, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали пять БПЛА в регионе. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что подразделения ПВО Минобороны России сбили за день 10 беспилотников. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

2 мая Минобороны объявило, что ночью российские силы уничтожили 215 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе ликвидировали 33 дрона самолетного типа. При атаке дрона-камикадзе в поселке Белая Березка Трубчевского района области погиб человек.

Новости СМИ2
