Ирак начал экспорт нефти через Сирию

Ирак приступил к экспорту сырой нефти через территорию Сирии, используя ее как транзитный хаб для выхода на глобальные рынки. Об этом сообщает агентство SANA. Первые 70 автоцистерн с иракской нефтью отправились через пограничный переход Рабия на иракской стороне через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии.