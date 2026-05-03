Ирак начал экспорт нефти через Сирию
Ирак приступил к экспорту сырой нефти через территорию Сирии, используя ее как транзитный хаб для выхода на глобальные рынки. Об этом сообщает агентство SANA. Первые 70 автоцистерн с иракской нефтью отправились через пограничный переход Рабия на иракской стороне через пункт пропуска Эль-Ярубия в Сирии.
По словам директора по корпоративным коммуникациям компании Сафвана Шейха Ахмада, поставки были перенаправлены с прежнего перехода Эль-Танф на новый маршрут – через трассу М4 в направлении средиземноморского порта Банияс. Это решение, как пояснил представитель компании, позволит сократить время транзита и обеспечить более быструю доставку без нарушения существующих контрактных обязательств.
Из-за блокады Ормузского пролива и иранских портов США с 12 апреля транзит нефти и топлива через Иран также переходит на сушу. Пакистан первым из соседей подтвердил, что предоставил Тегерану шесть транспортных маршрутов.