Супруга израильского министра подарила ему торт с виселицей

Израильский парламент (кнессет) 30 марта одобрил законопроект, который предполагает введение смертной казни для террористов. 62 парламентария проголосовали «за», еще 48 высказались «против». Бен-Гвир рассказал, что мера будет применяться к тем, кто «убивал и истреблял» по национальным мотивам. По его словам, в таких случаях для проведения смертной казни не потребуется одобрение генерального прокурора.