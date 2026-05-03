Супруга израильского министра подарила ему торт с виселицей
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил на день рождения торт с изображением висельной петли. Об этом сообщил «7 канал».
Подарок министру преподнесла его супруга, Айала Бен-Гвир. На поверхности торта была надпись «Иногда мечты сбываются».
Как уточняется, оформление десерта связано с принятым на этой неделе законом о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийства израильтян.
Израильский парламент (кнессет) 30 марта одобрил законопроект, который предполагает введение смертной казни для террористов. 62 парламентария проголосовали «за», еще 48 высказались «против». Бен-Гвир рассказал, что мера будет применяться к тем, кто «убивал и истреблял» по национальным мотивам. По его словам, в таких случаях для проведения смертной казни не потребуется одобрение генерального прокурора.
В случае вынесения приговора он будет приведен в исполнение в течение 90 дней. По данным гостелерадиокомпании Kan, смертная казнь для террористов в Израиле будет проводиться в исполнение через повешение.