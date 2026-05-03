Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%CARM1,161-2,44%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,16+0,32%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили 740 украинских беспилотников

Ведомости

Силы ПВО за сутки сбили 740 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает Минобороны. Были также уничтожены четыре авиабомбы и снаряд HIMARS.

В ходе боевых действий российские военные поразили 19 танков и других бронированных машин, а также 19 орудий полевой артиллерии и минометов. Уничтожена 81 единица военной автомобильной техники. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены 1235 военнослужащих ВСУ.

ВС РФ поразили в 147 районах объекты транспортной инфраструктуры ВСУ, склады с боеприпасами, базы хранения и подготовки дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

В ночь на 3 мая силы ПВО сбили 334 украинских БПЛА над 16 регионами России. С ночи идет атака БПЛА на Москву, было сбито пять БПЛА.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь