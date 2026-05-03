Силы ПВО за сутки сбили 740 украинских беспилотников
Силы ПВО за сутки сбили 740 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает Минобороны. Были также уничтожены четыре авиабомбы и снаряд HIMARS.
В ходе боевых действий российские военные поразили 19 танков и других бронированных машин, а также 19 орудий полевой артиллерии и минометов. Уничтожена 81 единица военной автомобильной техники. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены 1235 военнослужащих ВСУ.
ВС РФ поразили в 147 районах объекты транспортной инфраструктуры ВСУ, склады с боеприпасами, базы хранения и подготовки дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.