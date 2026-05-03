За четыре часа над Россией сбито 52 БПЛА
С 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.
Три дрона уничтожены на подлете к Москве. С 9:50 в аэропорту «Внуково» действуют ограничения на рейсы.
В ночь на 3 мая 334 украинских БПЛА были ликвидированы над 16 регионами России. Массированную атаку отразили в Ленобласти: там сбили более 60 беспилотников. В морском торговом порту Приморск произошел пожар. Над Смоленской областью был сбит 21 украинский беспилотник. В результате падения обломков ранения получили двое взрослых и ребенок.