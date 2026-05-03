За четыре часа над Россией сбито 52 БПЛА

В ночь на 3 мая 334 украинских БПЛА были ликвидированы над 16 регионами России. Массированную атаку отразили в Ленобласти: там сбили более 60 беспилотников. В морском торговом порту Приморск произошел пожар. Над Смоленской областью был сбит 21 украинский беспилотник. В результате падения обломков ранения получили двое взрослых и ребенок.