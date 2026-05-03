Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%CARM1,161-2,44%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,16+0,32%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США одобрили продажу вооружений союзникам на $8,6 млрд

Ведомости

Соединенные Штаты одобрили продажу вооружений Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ на общую сумму $8,6 млрд, пишет Al Jazeera. Госсекретарь Марко Рубио воспользовался формулировкой о «чрезвычайных обстоятельствах», чтобы провести сделки без одобрения конгресса в обход обычной процедуры.

Причиной ускоренных поставок стало истощение арсеналов союзников. С начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля Израиль и страны Персидского залива столкнулись с массированными ракетными и беспилотными атаками со стороны Тегерана, что серьезно истощило их запасы американского оружия и перегрузило системы ПВО.

Самая крупная сделка заключена с Катаром: почти $5 млрд пойдут на пополнение систем Patriot и закупку высокоточных ударных комплексов APKWS. Израиль получит вооружений на $992 млн, Кувейт – системы управления боем на $2,5 млрд, а ОАЭ – комплексы APKWS на $148 млн.

В марте госдепартамент одобрил отдельные продажи вооружений Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Иордании на сумму $16,5 млрд. Сделки включали беспилотники, ракеты, радиолокационные системы и истребители F-16 для ОАЭ, а также радиолокационные системы ПВО для Кувейта.

NBS News со ссылкой на источники сообщал, что Иран использует перемирие с США для восстановления военного потенциала. Согласно полученным сведениям, исламская республика усилила работу по извлечению ракетного вооружения и иных боеприпасов, ранее размещенных в подземных хранилищах либо погребенных под обломками в результате авиаударов США и Израиля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь