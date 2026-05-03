США одобрили продажу вооружений союзникам на $8,6 млрд
Соединенные Штаты одобрили продажу вооружений Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ на общую сумму $8,6 млрд, пишет Al Jazeera. Госсекретарь Марко Рубио воспользовался формулировкой о «чрезвычайных обстоятельствах», чтобы провести сделки без одобрения конгресса в обход обычной процедуры.
Причиной ускоренных поставок стало истощение арсеналов союзников. С начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля Израиль и страны Персидского залива столкнулись с массированными ракетными и беспилотными атаками со стороны Тегерана, что серьезно истощило их запасы американского оружия и перегрузило системы ПВО.
Самая крупная сделка заключена с Катаром: почти $5 млрд пойдут на пополнение систем Patriot и закупку высокоточных ударных комплексов APKWS. Израиль получит вооружений на $992 млн, Кувейт – системы управления боем на $2,5 млрд, а ОАЭ – комплексы APKWS на $148 млн.
В марте госдепартамент одобрил отдельные продажи вооружений Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Иордании на сумму $16,5 млрд. Сделки включали беспилотники, ракеты, радиолокационные системы и истребители F-16 для ОАЭ, а также радиолокационные системы ПВО для Кувейта.
NBS News со ссылкой на источники сообщал, что Иран использует перемирие с США для восстановления военного потенциала. Согласно полученным сведениям, исламская республика усилила работу по извлечению ракетного вооружения и иных боеприпасов, ранее размещенных в подземных хранилищах либо погребенных под обломками в результате авиаударов США и Израиля.