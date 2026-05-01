NBC News: Иран использует перемирие, чтобы восстановить военный потенциал
Иран использует перемирие с США для восстановления военного потенциала. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и два источника, знакомых с ситуацией.
По их данным, Тегеран усилил работы по извлечению ракет и других боеприпасов, которые ранее были спрятаны под землей или оказались под завалами после авиаударов США и Израиля. В Вашингтоне считают, что Иран стремится в кратчайшие сроки восстановить возможности по использованию беспилотников и ракет, чтобы быть готовым к новым атакам в регионе в случае возобновления военных действий.
29 апреля президент США Дональд Трамп заявил Axios, что Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования США по ядерной программе. Ранее Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап.
30 апреля Bloomberg сообщало, что центральное командование американской армии запросило разрешение на отправку на Ближний Восток гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для возможного применения против Ирана.