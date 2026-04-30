Bloomberg: США намерены атаковать Иран гиперзвуковой ракетой
Центральное командование американской армии запросило разрешение на отправку на Ближний Восток гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для возможного применения против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с текстом запроса.
В запросе на предоставление сил и средств говорится, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии более 480 км.
Командованию вооруженных сил США нужна система с большей дальностью действия для поражения пусковых установок баллистических ракет в глубине территории страны, отмечает агентство. Если запрос будет одобрен, это станет первым случаем, когда Вашингтон развернет свою гиперзвуковую ракету. Ее разработка вместе с тем сильно отстает от графика и оружие до сих пор не признано полностью боеспособным.
29 апреля президент США Дональд Трамп заявил Axios, что Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования США по ядерной программе. Ранее Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап.