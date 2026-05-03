МИД Афганистана остановил верификацию академических документов женщин
Министерство иностранных дел Афганистана прекратило верификацию документов об образовании женщин, включая выданные за рубежом. Об этом сообщил информационный портал Afghanistan International.
«Министерство иностранных дел талибов отказалось верифицировать академические документы у группы женщин. Две женщины в Кабуле сообщили изданию, что у ворот министерства им сообщили о том, что проверка и подтверждение женских академических документов отныне запрещена», – говорится в сообщении.
Женщины заявили изданию, что «талибы с каждым днем становятся все более экстремальными и нетерпимыми». По информации источников, министр высшего образования Неда Мохаммад Надим распорядился приостановить проверку академических документов, полученных в иностранных учебных заведениях, для всех студентов вне зависимости от пола.
Сообщается, что соответствующее решение было принято руководством министерства, а университетам дано устное указание не отвечать на запросы зарубежных вузов и организаций о подтверждении обучения, оценок и статуса выпускников. Источники информационного портала отметили, что фактически это приводит к остановке официальной переписки с иностранными образовательными учреждениями и блокирует процедуры подтверждения документов для граждан Афганистана, претендующих на работу за границей или в международных структурах.