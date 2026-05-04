Автомобиль врезался в группу людей в Лейпциге
Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, есть погибшие. Об этом сообщает радиостанция Radio Leipzig.
Отмечается, что поврежденный внедорожник Volkswagen проехал через пешеходную зону от площади Аугустусплац в сторону Томаскирххофа. Очевидцы сообщают, что на капоте машины находился человек.
Полиция подтвердила наличие нескольких пострадавших, но точное число жертв и раненых пока не уточняется. На место происшествия прибыл спасательный вертолет, район частично оцеплен.
По информации очевидцев, нескольким пострадавшим проводили реанимационные мероприятия, часть людей накрыта тканями. Полиция заявила, что угрозы больше нет.
29 марта в центре города Дерби в Великобритании мужчина совершил наезд на толпу людей. В результате происшествия несколько человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы с серьезными повреждениями.