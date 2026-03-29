В британском Дерби автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
В центре города Дерби в Великобритании мужчина совершил наезд на толпу людей, сообщила местная полиция. Инцидент с участием черного автомобиля Suzuki Swift произошел на улице Фрайар Гейт примерно в 21:30 по местному времени.
В результате происшествия несколько человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы с серьезными повреждениями. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на случившееся.
Подозреваемый в совершении наезда, которым оказался 30-летний мужчина, был задержан полицией. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.