Над российскими регионами сбили 114 украинских беспилотников за пять часов

Ведомости

В период с 15:00 по 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении в сумме 11 беспилотников на подлете к столице. Минобороны также заявляло, что всего за сутки силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников, а также восемь управляемых авиабомб и семь снарядов HIMARS.

