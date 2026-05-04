Силы ПВО за сутки сбили 507 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военных, также были сбиты восемь управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
До этого сообщалось, что с 20:00 мск 3 мая до 7:00 мск 4 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 117 БПЛА над различными регионами России. Росавиация вечером и ночью ограничивала работу ряда аэропортов. Среди них авиагавани Пензы, Саратова, Ульяновска, Оренбурга и Самары.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что один из дронов ночью попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. По его словам, обошлось без пострадавших. Позднее он сообщил об отражении атаки еще трех беспилотников, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков дронов работают спецслужбы.