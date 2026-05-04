Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ночью 4 мая, как сообщил Собянин, украинский беспилотник, предварительно, попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. Позже мэр столицы проинформировал об отражении атаки еще двух БПЛА, летевших на Москву.
С 20:00 мск 3 мая до 7:00 мск 4 мая, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников самолетного типа в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областях и Московском регионе.