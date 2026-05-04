Политика

Трамп обвинил Иран в нанесении удара по южнокорейскому судну

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал суда, не имеющие отношения к операции по разблокировке движения в Ормузском проливе. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

«Иран предпринял атаки против стран, не имеющих отношения к ситуации», – отметил Трамп. По его словам, среди целей оказалось южнокорейское грузовое судно. При этом других атак при прохождении через пролив не зафиксировано.

Американский лидер добавил, что силы США «сбили семь небольших катеров» Ирана. На этом фоне Трамп призвал Южную Корею «присоединиться к миссии Project Freedom в Ормузе.

В мае Axios писало, что морская блокада США лишила Иран почти $5 млрд нефтяных доходов, оказывая беспрецедентное давление на Тегеран. Как сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэль Вальдес, блокада «действует в полную силу и оказывает решающее воздействие». По его словам, США наносят сокрушительный удар по способности иранского режима финансировать «терроризм и региональную дестабилизацию».

