Трамп заявил, что принес США $45 млрд на инвестициях в Intel
Президент США Дональд Трамп похвастался, что инвестиции правительства в акции Intel принесли стране около $45 млрд прибыли за восемь месяцев. Об этом он написал TruthSocial.
По его словам, в августе 2025 г. он распорядился приобрести 10% акций компании по цене $20 за бумагу. Сейчас, как отметил Трамп, стоимость акций выросла до $90.
Согласно оценке минфина США, рост котировок Intel ускорился: только за первые четыре месяца 2026 г. акции подорожали примерно на 130–170%.
В апреле 2026 г. «Ведомости» писали, что президент США особо не скрывал инсайдерскую торговлю. В разгар тарифной войны с практически всем миром весной 2025 г. он заявил в TS: «Время покупать». Через несколько часов часть ставок пошлин снижалась. Позже один сотрудник Белого Дома даже выложил видеоролик, на котором Трамп обращается к гостям Белого дома: «Это Чарльз Шваб. Он сделал сегодня $2,5 млрд, а он [не называет второго человека] – $900 млн».