Политика

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Ведомости

Белый дом в Вашингтоне временно закрыли из-за сообщений о стрельбе поблизости, журналистов эвакуировали. Об этом сообщает Times Now.

Инцидент произошел в районе пересечения 15-й улицы и Индипендент-авеню. После появления информации о стрельбе Секретная служба США ввела режим локдауна и усилила меры безопасности, оцепив несколько зон, включая пресс-офис.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как журналистов оперативно переводят в зал для брифингов, пока сотрудники службы безопасности оцепляют периметр. Спустя примерно 15 минут власти объявили об отсутствии угрозы и частично сняли ограничения.

Секретная служба подтвердила, что речь идет об инциденте со стрельбой с участием правоохранительных органов. Один человек был ранен сотрудниками полиции, его состояние не уточняется. Жителей призвали избегать района, где продолжают работать экстренные службы.

26 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США Дональда Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал.

После задержания Коул Аллен признался правоохранителям, что хотел ликвидировать представителей администрации Трампа.

