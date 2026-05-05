FP: в США не верят в боеспособность Киева без международной поддержки
В США считают, что Украина и дня не продержится без поддержки других государств. Об этом пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на дипломата из страны, участвующей в программе PURL.
«Иногда, когда я общаюсь с [американскими] чиновниками, они воспринимают Украину как государство, которое не продержится и дня без международной поддержки», – сказал собеседник издания.
Источник при этом выразил свое мнение, что Киев «снова и снова доказывает, на поле боя, в политике, в социальной сфере, что с ним нужно считаться».
2 мая Politico писала, что Зеленский начал разрабатывать новую стратегию, в которой американской стороне уделяется меньшее внимание. Украинский лидер отказывается от попыток убедить США продолжать участие в конфликте, утверждает издание. Politico связывает смену стратегии с операцией США в Иране, которая является для Вашингтона более приоритетной.