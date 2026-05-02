Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,83+0,12%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR782,5+0,23%
Главная / Политика /

Politico: Зеленский сменил стратегию из-за потери надежды на США

Президент Украины Владимир Зеленский начал разрабатывать новую стратегию, в которой меньшее внимание уделяется американской стороне. Об этом сообщила газета Politico. Украинский лидер, по данным издания, отказывается от попыток убедить США продолжать участие в конфликте.

«Зеленский, который в прошлом году усердно добивался поддержки [президента США Дональда] Трампа, похоже, отказывается от попыток убедить США продолжать участие в конфликте и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их поддержки», – говорится в публикации. Отмечается, что украинская сторона начала рассматривать возможность проведения следующего раунда переговоров с Россией на территории Турции. Именно в это стране проходили первые раунды возобновившихся в 2025 г. российско-украинских переговоров.

Издание Politico связывает смену стратегии с операцией США в Иране, которая является для Вашингтона более приоритетной.

29 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. 30 апреля Зеленский сообщил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии.

30 апреля Пентагон сообщил, что не стал закладывать новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 г. При этом США разморозили ранее заблокированный конгрессом пакет помощи Украине в размере $400 млн.

26 апреля The New York Times сообщила, что Зеленский ищет новых союзников на фоне разочарования в США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её