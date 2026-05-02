Politico: Зеленский сменил стратегию из-за потери надежды на США
Президент Украины Владимир Зеленский начал разрабатывать новую стратегию, в которой меньшее внимание уделяется американской стороне. Об этом сообщила газета Politico. Украинский лидер, по данным издания, отказывается от попыток убедить США продолжать участие в конфликте.
«Зеленский, который в прошлом году усердно добивался поддержки [президента США Дональда] Трампа, похоже, отказывается от попыток убедить США продолжать участие в конфликте и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их поддержки», – говорится в публикации. Отмечается, что украинская сторона начала рассматривать возможность проведения следующего раунда переговоров с Россией на территории Турции. Именно в это стране проходили первые раунды возобновившихся в 2025 г. российско-украинских переговоров.
Издание Politico связывает смену стратегии с операцией США в Иране, которая является для Вашингтона более приоритетной.
29 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. 30 апреля Зеленский сообщил, что Киев обсудит с Вашингтоном предложение о перемирии.
30 апреля Пентагон сообщил, что не стал закладывать новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 г. При этом США разморозили ранее заблокированный конгрессом пакет помощи Украине в размере $400 млн.
26 апреля The New York Times сообщила, что Зеленский ищет новых союзников на фоне разочарования в США.