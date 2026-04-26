NYT: Зеленский ищет новых союзников на фоне разочарования в США
Президент Украины Владимир Зеленский выразил гнев в адрес американцев, которые, по его словам, продолжают одобрять действия президента России Владимира Путина, пишет The New York Times. Украинский лидер заявил, что вынужден искать новых дипломатических и военных партнеров, делиться опытом в области беспилотников с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива, а также заключать соглашения о производстве оружия с Великобританией и Германией.
Особое возмущение Зеленского вызвало решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции на добычу российской нефти для сдерживания мировых цен на энергоносители. «На мой взгляд, Россия снова обыграла американцев – обыграла президента Соединенных Штатов», – заявил Зеленский. Он также сообщил, что сопротивлялся давлению со стороны неназванных лиц (подразумевая Вашингтон), требовавших прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.
Помимо этого Зеленский раскритиковал планы главных переговорщиков Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – снова посетить Москву в ближайшем будущем, отметив, что они ни разу не были в Киеве. «Это неуважение – приезжать в Москву и не приезжать в Киев, это просто неуважение», – заявил украинский лидер в эфире телеканала ICTV.
25 апреля Зеленский заявил, что Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку и Киев могут наладить совместный выпуск военной продукции.