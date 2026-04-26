CNY Бирж.10,98-0,81%CHMK4 0200%UTAR11,42-0,7%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,94+0,04%RGBITR780,8+0,04%
Политика

NYT: Зеленский ищет новых союзников на фоне разочарования в США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил гнев в адрес американцев, которые, по его словам, продолжают одобрять действия президента России Владимира Путина, пишет The New York Times. Украинский лидер заявил, что вынужден искать новых дипломатических и военных партнеров, делиться опытом в области беспилотников с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива, а также заключать соглашения о производстве оружия с Великобританией и Германией.

Особое возмущение Зеленского вызвало решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции на добычу российской нефти для сдерживания мировых цен на энергоносители. «На мой взгляд, Россия снова обыграла американцев – обыграла президента Соединенных Штатов», – заявил Зеленский. Он также сообщил, что сопротивлялся давлению со стороны неназванных лиц (подразумевая Вашингтон), требовавших прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Помимо этого Зеленский раскритиковал планы главных переговорщиков Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – снова посетить Москву в ближайшем будущем, отметив, что они ни разу не были в Киеве. «Это неуважение – приезжать в Москву и не приезжать в Киев, это просто неуважение», – заявил украинский лидер в эфире телеканала ICTV.

25 апреля Зеленский заявил, что Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку и Киев могут наладить совместный выпуск военной продукции.

