В Чебоксарах из-за атаки БПЛА повреждено здание
В Чебоксарах в результате атаки украинских беспилотников повреждено здание, есть несколько пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
«В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля», – заявил премьер-министр республики. По его словам, рассматривается объявление ЧС республиканского характера.
Как отметил Артамонов, на базе средних образовательных школ №1 и №57 развернули пункты временного размещения людей. На месте работают врачи, психологи. Людям выдают питание и оказывают первую помощь. Эксперты оценивают ущерб произошедшего.
В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары, в результате пострадали три человека. По данным Минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам.
По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. Воздушные цели были также поражены в Московском регионе, Крыму и Татарстане, а также в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.