Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,053+0,34%CHMK3 960-0,38%MGTS1 0720%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,49-0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп может начать новую операцию против Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о начале новой военной операции против Ирана уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным издания, решение может быть принято в случае сохранения дипломатического тупика вокруг конфликта. При этом Белый дом ранее направил Тегерану предупреждение о предстоящей операции по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив, призвав не вмешиваться.

Глава Пентагона Пит Хегсет при этом заявил, что текущие действия Ирана не достигли уровня, который бы означал возобновление масштабных боевых действий, и подчеркнул, что режим прекращения огня в целом сохраняется. Вместе с тем в Вашингтоне не исключают, что ситуация может быстро измениться, а американские военные готовы к эскалации в случае соответствующего решения президента.

5 мая Трамп заявил, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном может занять две – три недели. Он добавил, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой, в том числе с предстоящими выборами. При этом Трамп подчеркнул, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия, отметив, что именно эта позиция получает наибольшую поддержку внутри страны.

3 мая президент США заявил журналистам, что вскоре рассмотрит новый мирный план Ирана, но «не может представить, что он будет приемлемым».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её