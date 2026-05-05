Трамп может начать новую операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о начале новой военной операции против Ирана уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
По данным издания, решение может быть принято в случае сохранения дипломатического тупика вокруг конфликта. При этом Белый дом ранее направил Тегерану предупреждение о предстоящей операции по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив, призвав не вмешиваться.
Глава Пентагона Пит Хегсет при этом заявил, что текущие действия Ирана не достигли уровня, который бы означал возобновление масштабных боевых действий, и подчеркнул, что режим прекращения огня в целом сохраняется. Вместе с тем в Вашингтоне не исключают, что ситуация может быстро измениться, а американские военные готовы к эскалации в случае соответствующего решения президента.
5 мая Трамп заявил, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном может занять две – три недели. Он добавил, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой, в том числе с предстоящими выборами. При этом Трамп подчеркнул, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия, отметив, что именно эта позиция получает наибольшую поддержку внутри страны.
3 мая президент США заявил журналистам, что вскоре рассмотрит новый мирный план Ирана, но «не может представить, что он будет приемлемым».