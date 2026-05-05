Трамп назвал сроки урегулирования конфликта с Ираном

Он добавил, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой, в том числе с предстоящими выборами. При этом Трамп подчеркнул, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия, отметив, что именно эта позиция получает наибольшую поддержку внутри страны.