Трамп назвал сроки урегулирования конфликта с Ираном

Ведомости

Урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном может занять две – три недели, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

По его словам, США уже выполнили значительную часть поставленных задач, и оставшийся этап не потребует много времени. «Мы сделали большую часть того, что нужно было сделать, вероятно, потребуется еще две недели, может быть, три», – сказал Трамп.

Он добавил, что сроки не являются критичными для Вашингтона и не связаны с внутриполитической повесткой, в том числе с предстоящими выборами. При этом Трамп подчеркнул, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия, отметив, что именно эта позиция получает наибольшую поддержку внутри страны.

4 мая The Washington Post писал, что доля американцев, не одобряющих работу Трампа, достигла 62%, что стало максимумом за оба срока его президентства. Общий рейтинг одобрения Трампа составляет 37%. При этом его действия в отношении Ирана не одобряют 66% респондентов, поддерживают – 33%.

3 мая Трамп заявил журналистам, что вскоре рассмотрит новый мирный план Ирана, но «не может представить, что он будет приемлемым».

