VTBR91,82+2,12%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,5-0,15%
Политика

Захарова заявила о «пробуксовке» переговоров по Персидскому заливу

Ведомости

Сейчас в переговорах об урегулировании в зоне Персидского залива происходит «пробуксовка». Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива», – сказала она.

По словам Захаровой, в условиях напряженной обстановки на Ближнем Востоке «любое действие может привести к возобновлению масштабной вооруженной конфронтации». В МИД РФ считают, что следует сохранять бдительность на предмет возможных провокаций со стороны отдельных сил.

8 апреля Тегеран и Вашингтон заключили двухнедельное перемирие, которое позже было продлено. 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива сроком на две недели для судоходства коммерческих судов. 18 апреля Тегеран официально отозвал решение из-за действий США, направленных на блокировку Ормузского пролива.

Согласно последней информации о переговорах, Иран представил новые условия для США по разблокировке пролива, на рассмотрение которых Тегеран дал месяц. По ним американская сторона должна прекратить атаки и снять блокаду с Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассмотрит новый мирный план Ирана.

