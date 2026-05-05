Маск репостнул цитату Достоевского из романа «Неточка Незванова»
Американский предприниматель Илон Маск сделал репост в соцсети X публикации с цитатой из романа Федора Достоевского «Неточка Незванова».
«Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», – говорится в цитате, опубликованной пользователем.
Автор поста отметил, что писатель «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля» задолго до нашего времени, связав это с ощущением нереализованного предназначения. Маск репостнул эту запись без комментариев.
«Неточка Незванова» – это незаконченный роман писателя, который публиковался в 1849 г. в журнале «Отечественные записки», позже он был переработан в повесть. Главная героиня произведения живет в своих мечтах, в идеальном выдуманном мире, но он раскалывается под натиском реальной, далеко не идеальной жизни.
5 февраля Маск, чье состояние тогда впервые в истории превысило $800 млрд, высказывался о роли денег и счастья. «Тот, кто сказал «счастье за деньги не купишь», точно знал, о чем говорил», – писал он в X, добавив в конце сообщения грустный смайлик.