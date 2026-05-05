Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 071,5+0,9%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,5-0,15%
Главная / Политика /

Маск репостнул цитату Достоевского из романа «Неточка Незванова»

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск сделал репост в соцсети X публикации с цитатой из романа Федора Достоевского «Неточка Незванова».

«Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», – говорится в цитате, опубликованной пользователем.

Автор поста отметил, что писатель «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля» задолго до нашего времени, связав это с ощущением нереализованного предназначения. Маск репостнул эту запись без комментариев.

«Неточка Незванова» – это незаконченный роман писателя, который публиковался в 1849 г. в журнале «Отечественные записки», позже он был переработан в повесть. Главная героиня произведения живет в своих мечтах, в идеальном выдуманном мире, но он раскалывается под натиском реальной, далеко не идеальной жизни.

5 февраля Маск, чье состояние тогда впервые в истории превысило $800 млрд, высказывался о роли денег и счастья. «Тот, кто сказал «счастье за деньги не купишь», точно знал, о чем говорил», – писал он в X, добавив в конце сообщения грустный смайлик.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её