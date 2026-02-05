Газета
Главная / Политика /

Маск с состоянием более $800 млрд написал, что счастье за деньги не купишь

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск, чье состояние впервые в истории превысило $800 млрд, согласился с утверждением о том, что деньги не гарантируют счастья. Об этом он написал в соцсети X.

«Тот, кто сказал «счастье за деньги не купишь», точно знал, о чем говорил», – отметил Маск, добавив в конце сообщения грустный смайлик.

4 февраля стало известно, что Маск стал первым человеком в истории с состоянием свыше $800 млрд. Это произошло после того, как SpaceX приобрела его же компанию xAI. По оценке Forbes, сделка увеличила состояние бизнесмена до $852 млрд.

За последний год Маск неоднократно обновлял мировые рекорды по размеру капитала. В октябре он стал первым человеком с состоянием $500 млрд на фоне роста акций Tesla, а в декабре его капитал превысил $600 млрд после повышения оценки SpaceX.

Хотя журнал The Economist 4 февраля писал, что слияние компаний Маска выглядит сомнительным с точки зрения бизнеса. Издание допускало, что ресурсы SpaceX могут использоваться для субсидирования xAI, а также указывало на дополнительные риски после объединения из-за возможных штрафов.

