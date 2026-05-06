Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 21:00 мск 5 мая до 7:00 мск 6 мая, сообщает Минобороны.
Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Курской областях, Московском регионе, в Крыму и над акваторией Черного моря.
Вечером 5 мая действовали ограничения на полеты в аэропортах Калуги («Грабцево»), Костромы («Сокеркино»), Ярославля («Туношна»), Волгограда, Геленджика и Сочи.