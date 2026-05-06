Путин обсудил с главой Тамбовской области «плацдарм» для участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин обсудил с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым поддержку участников спецоперации. Стенограмму встречи опубликовал Кремль.

В начале встречи Первышов, который также является участником спецоперации, рассказал президенту о своих боевых товарищах и работе программы «Герои Тамбовщины». «Многие ребята сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службе», – сказал он.

Первышов отметил, что в регионе создают «плацдарм» для возвращающихся из зоны боевых действий на Украине военных. По его словам, по возвращении основного контингента «их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас».

Глава региона также рассказал, что по агропромышленному сектору Тамбовская область входит в топ-10 регионов. За прошлый год были собраны рекордные 5,8 млн т зерна. «Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович», – добавил Первышов.

Кроме того, регион находится на втором месте по производству муки. Первышов также рассказал Путину о наращивании экспорта сельхозпродукции в арабские страны и КНР.

Первышов занял пост врио главы Тамбовской области в ноябре 2024 г. по указу президента Путина. В сентябре 2025 г. победил на выборах, набрав 73,84% голосов. До назначения служил в зоне спецоперации. По возвращении окончил первый поток кадровой образовательной программы для ветеранов «Время героев». До начала спецоперации, в сентябре 2021 г., избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу.

