Путин обсудил с главой Тамбовской области «плацдарм» для участников спецоперации

В начале встречи Первышов, который также является участником спецоперации, рассказал президенту о своих боевых товарищах и работе программы «Герои Тамбовщины». «Многие ребята сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службе», – сказал он.