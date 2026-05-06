В Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи
Робота посвятили в буддийские монахи на специальной церемонии в ордене Чогеса в Республике Корея, сообщает Yonhap News Agency.
Церемония прошла в храме Чогеса в Сеуле перед празднованием дня рождения Будды. Человекоподобный робот ростом 1,3 м принял участие в ритуале вместе с буддийскими монахами и монахинями.
Во время церемонии робот сложил руки в молитвенном жесте, поклонился монахам и произнес обеты служения Будде и буддийскому учению.
Для робота также разработали специальные «буддийские заповеди», среди которых – не причинять вред другим роботам и предметам, не обманывать и экономить энергию. Роботу дали буддийское имя Габи. В ордене заявили, что церемония должна стать символом сосуществования людей и роботов.