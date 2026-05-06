VTBR91,82-0,3%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,52-0,02%RGBITR781+0,02%
В Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи

Робота посвятили в буддийские монахи на специальной церемонии в ордене Чогеса в Республике Корея, сообщает Yonhap News Agency.

Церемония прошла в храме Чогеса в Сеуле перед празднованием дня рождения Будды. Человекоподобный робот ростом 1,3 м принял участие в ритуале вместе с буддийскими монахами и монахинями.

Во время церемонии робот сложил руки в молитвенном жесте, поклонился монахам и произнес обеты служения Будде и буддийскому учению.

Для робота также разработали специальные «буддийские заповеди», среди которых – не причинять вред другим роботам и предметам, не обманывать и экономить энергию. Роботу дали буддийское имя Габи. В ордене заявили, что церемония должна стать символом сосуществования людей и роботов.

