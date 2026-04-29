Маск: развитие ИИ может грозить для человечества исходом, как в «Терминаторе»
Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может грозить человечеству уничтожением, как это было в фильме «Терминатор». Об этом заявил миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI, передает издание Fortune.
«Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в "Терминаторе" <...>, мы хотим, чтобы все закончилось, как у Джина Родденберри, как в "Звездном пути"», – сказал бизнесмен.
Маск также подчеркнул, что его компания Neuralink, создавая мозговые импланты, соблюдает принципы безопасности в сфере ИИ. Разработчики, по его словам, следуют подходу «симбиоза ИИ и человека».
Как пишет Fortune, Маск должен принять участие в повторном заседании сегодня, 29 апреля. Это будет перекрестный допрос адвокатами OpenAI.
В фильме «Терминатор» система ИИ под названием Skynet становится самосознательной, воспринимает человечество как угрозу и начинает ядерную войну, пытаясь уничтожить всех людей. Выжившие люди сражаются против машин-убийц (терминаторов). Во вселенной «Звездного пути» люди создали общество без денег, голода и войн на Земле. Роботы и компьютеры помогают исследовать космос, лечить болезни и становиться лучше.
В феврале SpaceX объявила о покупке стартапа xAI, который занимается разработками в сфере ИИ. CNN сообщал, что слияние можно рассматривать как демонстрацию потребности стартапа в деньгах для конкуренции в быстрорастущей сфере и как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований. После этого Маск сообщал об увольнениях в xAI в связи с реорганизацией компании для повышения скорости выполнения задач.