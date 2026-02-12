Маск сообщил об увольнениях из-за реорганизации xAI
В связи с реорганизацией компании xAI, работающей в сфере искусственного интеллекта (ИИ), часть сотрудников была уволена. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети X.
Маск пояснил, что несколько дней назад в xAI была проведена реорганизация для повышения скорости выполнения задач.
«По мере роста компании, особенно такой быстрой, как xAI, структура должна развиваться, как и любой живой организм. К сожалению, это потребовало расставания с некоторыми сотрудниками», – написал он, добавив, что ведется набор персонала.
3 февраля SpaceX объявила о покупке xAI. CNN писала, что слияние можно рассматривать как демонстрацию потребности стартапа в деньгах для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ и как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что xAI была оценена примерно в $250 млрд в рамках сделки с компанией – производителем космической техники SpaceX.