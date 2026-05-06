ФМБА предложило ввести контроль за передачей генетических данных за рубеж
Научные публикации, связанные с генетическими и иммунологическими исследованиями, должны будут согласовываться со специальной государственной комиссией с целью контроля передачи генетических данных россиян за рубеж. Такие данные следуют из проекта, разработанного Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Согласно документу, особый порядок будет действовать для популяционных исследований. В таких случаях публикации и передача данных потребуют разрешения комиссии. При этом заявки будут рассматриваться в течение 15 рабочих дней с оценкой полноты сведений, а также возможных рисков для прав граждан и биологической безопасности. Отказ возможен при неполной информации или наличии угроз. В остальных случаях, если речь идет об обобщенных данных без привязки к конкретным лицам, достаточно уведомить комиссию не позднее чем за 20 рабочих дней до передачи.
В состав комиссии включат представителей правительства, Минздрава, Минобрнауки, МИД, ФМБА, Роспотребнадзора, ФСБ, ФСТЭК, СВР, Российской академии наук и ряда ведущих вузов, включая МГУ, СПбГУ и Курчатовский институт. Возглавит ее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом публикация большинства научных результатов, использование данных для лечения пациентов и международное научное сотрудничество в стандартных формах не потребуют отдельного разрешения.
Проект также устанавливает, что передаваемые данные должны быть обезличены, а сбор и хранение генетической информации внутри страны не требует согласования. Плата за выдачу разрешений взиматься не будет.
В феврале Госдума приняла законопроект, вводящий ограничения на передачу генетических данных россиян за рубеж. Запрещается также отправлять сведения, полученные в ходе генетических и иммунологических исследований, иностранным гражданам и юрлицам в РФ. Проект вносит изменения в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Инициатива принадлежит правительству РФ. Новые правила вступают в силу 1 сентября.