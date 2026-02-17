Госдума ограничила передачу генетических данных граждан за пределы РФ
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий ограничения на передачу генетических данных россиян за рубеж. Запрещается также отправлять сведения, полученные в ходе генетических и иммунологических исследований, иностранным гражданам и юрлицам в РФ. Документ опубликован в базе данных Госдумы.
Проект вносит изменения в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Инициатива принадлежит правительству РФ. Новые правила вступают в силу 1 сентября.
Согласно тексту документа, передачей генетических данных человека, полученных указанным способом, можно считать любые действия по сбору, хранению, предоставлению доступа к ним. Под запрет подпадают пересылка генетических данных, их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях и иные действия, которые предоставляют к ним доступ иностранным физлицам и организациям.
При этом передача данных за рубеж допускается в случае, если пациенту необходима медицинская помощь. Среди других исключений – разработка и изготовление лекарств, биомедицинских клеточных продуктов для пациента или сотрудничество РФ с другими государствами в соответствии с законодательством.
В ноябре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что передачу генетических данных россиян за границу планируется ограничить для обеспечения их сохранности и защиты. Тогда эту инициативу Министерства науки и высшего образования одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Уточнялось, что законопроект предлагает распространить действие закона о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности на сферу обращения генетических данных человека.