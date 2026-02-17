Госдума ограничила передачу генетических данных граждан за пределы РФ

В ноябре «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что передачу генетических данных россиян за границу планируется ограничить для обеспечения их сохранности и защиты. Тогда эту инициативу Министерства науки и высшего образования одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Уточнялось, что законопроект предлагает распространить действие закона о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности на сферу обращения генетических данных человека.